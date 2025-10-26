Filippine, il vulcano Taal erutta cenere e vapore per 2 km

Il 26 ottobre il vulcano Taal, a sud di Manila, ha emesso cenere e vapore fino a due chilometri d’altezza dopo una serie di piccole eruzioni. Le immagini del PHIVOLCS, che monitora i vulcani delle Filippine, mostrano due brevi esplosioni alle 00:13 e 00:20 GMT. Un’eruzione di vapore è seguita poco dopo. Gli esperti spiegano che si tratta di fenomeni dovuti al contatto tra magma e acqua. L’allerta resta al livello 1 su 5.