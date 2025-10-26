Il 26 ottobre il vulcano Taal, a sud di Manila, ha emesso cenere e vapore fino a due chilometri d’altezza dopo una serie di piccole eruzioni. Le immagini del PHIVOLCS, che monitora i vulcani delle Filippine, mostrano due brevi esplosioni alle 00:13 e 00:20 GMT. Un’eruzione di vapore è seguita poco dopo. Gli esperti spiegano che si tratta di fenomeni dovuti al contatto tra magma e acqua. L’allerta resta al livello 1 su 5.
Prossimi video
Filippine, il vulcano Taal erutta cenere e vapore per 2 km
Mondo
Perù, giovani manifestano contro il neopresidente Jeri
Mondo
Usa, sparatoria alla Lincoln University: un morto
Mondo
Elezioni midterm Argentina, test politico per governo Milei
Mondo
Yes Weekend 25/10/2025 - Norvegia
Mondo
Barbero all'AgorÃ Festival: "Videro la guerra arrivare"
Mondo
Sky News: 4 milizie palestinesi supportate da Israele
Mondo