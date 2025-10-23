Rubio: "Annessione Cisgiordania minaccia pace a Gaza"

Il 22 ottobre Marco Rubio, segretario di Stato Usa, ha avvertito che il piano di pace di Donald Trump per Gaza rischia di fallire dopo il voto della Knesset sull’annessione della Cisgiordania. Il Parlamento israeliano ha dato un primo via libera a una legge che estenderebbe la giurisdizione israeliana ai territori occupati. Netanyahu non ha sostenuto il testo, ma parte della sua coalizione sì. L’ONU e gli Emirati hanno già definito l’eventuale annessione una linea rossa.