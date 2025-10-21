JD Vance in Israele per rilanciare cessate il fuoco a Gaza

Il 21 ottobre il vicepresidente USA JD Vance è arrivato in Israele per consolidare la tregua tra Israele e Hamas e spingere verso nuove concessioni. La visita segue gli incontri di Netanyahu con Jared Kushner e Steve Witkoff, mentre Hamas tratta al Cairo. Entrambe le parti hanno riaffermato l’impegno al cessate il fuoco dopo nuovi scontri. Restano però nodi aperti su disarmo di Hamas, ritiro israeliano e governo futuro di Gaza.