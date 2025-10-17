Esplora tutte le offerte Sky
Hawaii, vulcano Kilauea torna a eruttare con getti di lava

Mondo

Il vulcano Kilauea, simbolo di forza naturale delle Hawaii, è tornato a eruttare con spettacolari getti di lava. Le immagini diffuse dall’USGS mostrano un’attività intensa ma monitorata, in linea con l’attività periodica che il vulcano manifesta ormai da fine 2024

