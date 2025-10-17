Esplora tutte le offerte Sky
ADEX 2025, Corea del Sud punta su difesa e aerospazio

Mondo

L’ADEX 2025 segna un momento chiave per l’industria bellica sudcoreana, che punta a consolidare il suo ruolo globale. Tra dimostrazioni aeree spettacolari, nuovi accordi commerciali e un bilancio della difesa in crescita, il Paese mostra ambizioni da protagonista in un contesto regionale sempre più teso

