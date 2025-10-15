Scontri al confine Pakistan-Afghanistan: morti e feriti

Il 15 ottobre nuovi scontri tra eserciti e miliziani hanno riacceso la tensione lungo il confine tra Pakistan e Afghanistan, causando oltre 20 morti tra civili e soldati. I combattimenti, scoppiati nei distretti di Spin Boldak e Chaman, hanno interrotto i commerci e chiuso diversi valichi di frontiera. Islamabad accusa i talebani di offrire rifugio ai militanti responsabili di attacchi in Pakistan, mentre Kabul denuncia raid pakistani contro il proprio territorio. Cina, Russia e Stati Uniti hanno chiesto moderazione per evitare un’escalation regionale.
