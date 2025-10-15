Indonesia, incendio nel porto di Batam: morti e feriti

Almeno dieci persone sono morte e diciotto sono rimaste ferite dopo l’incendio di una petroliera in riparazione nel porto di Batam, in Indonesia, a circa 20 chilometri da Singapore. Le autorità indonesiane indagano sulle cause del rogo
