Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Indonesia, incendio nel porto di Batam: morti e feriti

Mondo

Almeno dieci persone sono morte e diciotto sono rimaste ferite dopo l’incendio di una petroliera in riparazione nel porto di Batam, in Indonesia, a circa 20 chilometri da Singapore. Le autorità indonesiane indagano sulle cause del rogo

Prossimi video

Indonesia, incendio nel porto di Batam: morti e feriti

Mondo

Confine Pakistan Afghanistan, scontri tra forze armate

Mondo

Netanyahu torna in tribunale, a processo per corruzione

Mondo

Ehud Barak: "Per la seconda fase serve la determinazione di Trump"

Mondo

Scontri al confine Pakistan-Afghanistan: morti e feriti

Mondo

Gaza, camion carico di aiuti umanitari arriva a Khan Younis

Mondo