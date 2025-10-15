India, autobus in fiamme nel Rajasthan: morti e feriti

Il 14 ottobre un autobus privato con 57 passeggeri è andato a fuoco nello Stato indiano del Rajasthan, causando almeno 20 morti e 15 feriti gravi. Il mezzo, diretto da Jaisalmer a Jodhpur, si è incendiato dopo che dal retro è uscito fumo: le fiamme lo hanno avvolto in pochi istanti. La polizia sospetta un corto circuito come causa dell’incendio. Il premier Narendra Modi ha espresso cordoglio e annunciato indennizzi di 200.000 rupie alle famiglie delle vittime e 50.000 ai feriti.