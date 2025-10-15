Chicago, scontri dopo invio agenti federali voluto da Trump

Il 14 ottobre a Chicago si sono registrati violenti scontri tra agenti federali e residenti del quartiere South Side dopo l’ordine di Donald Trump di rafforzare la presenza di polizia federale per contrastare il crimine. La misura è contestata dal sindaco Brandon Johnson e dal governatore JB Pritzker, che hanno vietato l’uso di strutture pubbliche da parte dell’ICE e invitato i cittadini a rifiutare la collaborazione con le operazioni federali.