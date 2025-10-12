Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Messico, morti e migliaia di sfollati per piogge torrenziali

Mondo

L’11 ottobre nel sud del Messico, dopo le piogge che hanno causato decine di vittime, i residenti hanno iniziato a rimuovere il fango. Le autorità federali hanno avviato i soccorsi. Le tempeste tropicali Raymond e Priscila hanno provocato frane, blackout e inondazioni. Gli stati più colpiti sono Veracruz, Puebla e Hidalgo. Oltre 16.000 persone risultano sfollate e la Marina ha attivato misure d’emergenza per ridurre i livelli d’acqua.

Prossimi video

Qualificazioni Mondiali, scontri a Oslo per Norvegia-Israele

Mondo

Tel Aviv, folla a Piazza degli ostaggi dopo accordo di pace

Mondo

Messico, morti e migliaia di sfollati per piogge torrenziali

Mondo

Scontri a Broadview tra polizia e manifestanti anti-ICE

Mondo

Gaza, la città devastata nelle immagini del drone dopo la tregua

Mondo

Guerra in Ucraina, Zelensky chiama Trump: "Fermi conflitto come a Gaza"

Mondo