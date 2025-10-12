Gaza, 400 camion di aiuti attraversano i valichi a Rafah

Circa 400 camion carichi di cibo, carburante e medicinali sono entrati nella Striscia di Gaza dai valichi con l’Egitto. Alcuni convogli, scortati da uomini armati, avanzano verso nord dopo l’accordo di Sharm el Sheikh che prevede fino a 600 tir al giorno
