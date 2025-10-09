Il 9 ottobre il tifone Halong ha investito le isole Izu, a sud di Honshu, in Giappone, con piogge torrenziali e raffiche di vento violente. L’Agenzia meteorologica giapponese aveva emesso un’allerta per forti venti e onde alte già dall’8 ottobre. Le autorità hanno invitato i residenti a evacuare, avvertendo che le raffiche potrebbero distruggere alcune abitazioni.
Prossimi video
Chicago, proteste contro l’invio della Guardia Nazionale
Mondo
Giappone, 82enne aggredita da orso durante passeggiata
Mondo
Giappone, tifone Halong colpisce le isole Izu
Mondo
Lupi: grande passo per pace duratura
Mondo
Pace Gaza, Rubio passa biglietto a Trump prima dell'annuncio
Mondo
Tel Aviv in festa dopo l’accordo Israele-Hamas per ostaggi
Mondo
Palestina, folla in festa dopo l’accordo Israele-Hamas
Mondo