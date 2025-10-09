Giappone, tifone Halong colpisce le isole Izu

Il 9 ottobre il tifone Halong ha investito le isole Izu, a sud di Honshu, in Giappone, con piogge torrenziali e raffiche di vento violente. L’Agenzia meteorologica giapponese aveva emesso un’allerta per forti venti e onde alte già dall’8 ottobre. Le autorità hanno invitato i residenti a evacuare, avvertendo che le raffiche potrebbero distruggere alcune abitazioni.