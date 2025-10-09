A Tel Aviv una folla di persone si è riversata in piazza in attesa della firma dell'accordo di pace tra Israele e Hamas. L’accordo prevede il ritiro delle truppe israeliane, l'ingresso di aiuti, la liberazione degli ostaggi e lo scambio di prigionieri.
Accordo di pace Israele-Hamas, folla in piazza a Tel Aviv
