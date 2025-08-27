Esplora tutte le offerte Sky
Tomatina, festa di pomodori a Buñol con bandiere palestinesi

Mondo

Il 27 agosto decine di migliaia di persone hanno invaso Buñol, in Spagna per la storica festa della Tomatina, il festival in cui oltre 22.000 partecipanti si sono lanciati tonnellate di pomodori non commestibili per un’ora. L’evento, nato nel 1945 e proibito negli anni ’50 durante la dittatura di Franco, è oggi un richiamo mondiale per turisti e spagnoli. Prima della battaglia, i partecipanti hanno srotolato bandiere palestinesi per chiedere la fine della guerra a Gaza. La Spagna resta tra i Paesi europei più critici verso Israele, avendo riconosciuto lo Stato palestinese nel 2024.

