Yemen, attacco israeliano su Sana'a: ci sono morti e feriti

Mondo

Un raid israeliano ha colpito Sana’a, capitale dello Yemen, distruggendo un distributore di carburante. Almeno sei morti e 86 feriti secondo fonti Houthi. I bombardamenti sono una risposta ai missili lanciati verso Israele

