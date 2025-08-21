Sabotaggio Nord Stream, arrestato in Italia sospetto ucraino

Giovedì 21 agosto la procura federale tedesca ha annunciato l’arresto in Italia di un cittadino ucraino sospettato di aver coordinato gli attacchi al gasdotto Nord Stream nel 2022. L’uomo, identificato come Serhii K., sarebbe parte del gruppo che piazzò gli esplosivi vicino all’isola danese di Bornholm. I carabinieri lo hanno fermato nella provincia di Rimini su mandato di cattura europeo. È accusato di sabotaggio, cospirazione per esplosione e distruzione di infrastrutture strategiche.