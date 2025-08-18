Inondazioni in Pakistan, oltre 300 morti: ripresi i soccorsi Mondo 18 ago 2025 - 13:02 Sono riprese le operazioni di soccorso in Pakistan, interrotte a causa delle forti piogge nel nord-ovest del Paese Prossimi video Inondazioni in Pakistan, oltre 300 morti: ripresi i soccorsi Mondo 18 ago - 13:02 Guerra Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feriti Mondo 18 ago - 12:28 Israele, proteste a Tel Aviv per ostaggi a Gaza Mondo 18 ago - 11:55 Giappone, incendio in un edificio: morti due pompieri Mondo 18 ago - 11:54