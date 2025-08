Mercoledì 6 agosto vigili del fuoco e squadre di soccorso sono intervenuti per domare incendi in Andalusia e Galizia. A Tarifa oltre 100 operatori lavorano per salvare case, campeggi e hotel, con rifugi temporanei per gli sfollati. A Ponteceso, nel nord, le fiamme hanno già distrutto almeno 170 ettari, secondo il governo regionale galiziano. Le autorità puntano a contenere i fronti attivi e proteggere le aree abitate.