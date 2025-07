In un pacco tipo di aiuti lanciato su Gaza si trovano lattine di ceci, di tonno, pasta, riso, lenticchie, sale e olio. In molti, tra cui Unicef, li giudicano insufficienti. UNICEF critica gli airdrop: costosi, mal distribuiti e con cibo che richiede acqua e combustibile per essere cucinato. Le ONG avvertono che servono pasti pronti e nutrienti.