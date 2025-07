A Kiev, in Ucraina, migliaia di manifestanti hanno protestato contro una nuova legge che rafforza il controllo presidenziale sulle principali agenzie anticorruzione del Paese. Il provvedimento, approvato in parlamento nonostante le critiche interne e internazionali, è stato firmato in serata dal presidente Volodymyr Zelensky, scatenando la più grande mobilitazione pubblica dagli inizi dell’invasione russa del 2022