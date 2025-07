Bimba cade da nave crociera: padre si tuffa e la salva

Sabato 29 giugno, al largo di Fort Lauderdale, in Florida, una bambina è caduta in mare da una nave da crociera Disney mentre l'imbarcazione rientrava da un viaggio di quattro giorni alle Bahamas

Tragedia sfiorata al largo di Fort Lauderdale, in Florida. Una bambina è caduta in mare da una nave da crociera Disney mentre l'imbarcazione rientrava da un viaggio di quattro giorni alle Bahamas. Il padre si è immediatamente tuffato per salvarla ed è riuscito a tenerla a galla fino all’arrivo dei soccorsi. Entrambi sono stati tratti in salvo. Le cause della caduta non sono state rese note.