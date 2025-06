Il 18 giugno centinaia di persone si sono riunite a Saint Paul per ricordare Melissa Hortman, parlamentare statale, e suo marito Mark, assassinati il 14 giugno. Il killer, Vance Boelter, è accusato di omicidio e tentato omicidio in una serie di attacchi contro politici locali. Feriti anche il senatore democratico John Hoffman e sua moglie. Quella per arrestarlo è stata la più vasta caccia all’uomo nella storia del Minnesota.