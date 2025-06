A Parigi si è svolta una parata per festeggiare la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. La squadra di calcio ha sfilato a bordo di un pullman scoperto per le strade della capitale, dove migliaia di tifosi si sono radunati per salutare i giocatori. Il team è poi stato ricevuto al palazzo dell’Eliseo dal presidente Macron.