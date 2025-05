Inghilterra, ritorna la gara di inseguimento al formaggio

Il 23 maggio, centinaia di partecipanti si sono lanciati giù da Cooper’s Hill, nel Gloucestershire, per la tradizionale corsa al formaggio. Il tedesco Tom Kopke ha vinto per il secondo anno consecutivo. Il neozelandese Byron Smith ha trionfato nell’ultima gara maschile. L’evento è noto per i numerosi infortuni e si ritiene abbia origini pagane

A Brockworth, nei pressi di Gloucester, centinaia di persone si sono riunite per assistere ad una delle tradizioni più bizzarre del Regno Unito: la corsa dietro al formaggio di Cooper’s Hill. Nonostante la preoccupazione delle autorità locali per la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti, i concorrenti hanno rincorso una forma di formaggio Double Gloucester da tre chili per 200 metri di discesa ripidissima, che permette alla forma di raggiungere una velocità di oltre i 100 km/h. Il vincitore è colui che riesce a raggiungere per primo il formaggio, anche a costo di cadere e ruzzolare più volte. Insomma una tradizione curiosa dalle origini antichissime, probabilmente legate a riti pagani che celebravano il ritorno della primavera. Il Cheese Rolling oggi, invece, rappresenta uno “sport estremo” che attira concorrenti da tutto il mondo, come dimostra la seconda vittoria consecutiva del tedesco Tom Kopke.