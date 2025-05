I cardinali elettori hanno trovato il successore di Papa Francesco. La seconda sessione di votazioni della seconda giornata di Conclave è andata a buon fine: attesa per conoscere il nome del nuovo Pontefice che a breve si affaccerà alla finestra

La fumata bianca è arrivata alle 18,07 del secondo giorno di Conclave. I 133 cardinali elettori erano riuniti da ieri, 7 maggio, per trovare il nome del nuovo Pontefice e, dopo due fumate nere, il quinto scrutinio è andato a buon fine. (CONCLAVE 2025, LA DIRETTA). Dalle prime ore di questa mattina, erano più di 15mila i fedeli che affollavano piazza San Pietro con gli occhi puntati al comignolo sul tetto della Cappella Sistina. La folla, dopo la fumata bianca, resta in piazza in attesa di scoprire chi sarà il nuovo Papa che, a breve, si affaccerà alla finestra.