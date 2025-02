Sky TG25, la nuova puntata. Europa Europa, 35 anni dopo

Verso la fine degli anni 80, (88, 89 e 90) andò in onda il sabato sera una trasmissione che portava la futura Unione Europea in prima serata su Raiuno, quando gli ascolti erano come quelli di Sanremo ogni settimana, si chiamava Europa Europa. Lo presentava l’indimenticabile Fabrizio Frizzi ed Elisabetta Gardini.

Cadeva il muro, c’era voglia di Europa, di abbracciare la geografia, di abbandonare i passaporti, mancava poco a Maastricht, gli italiani dovevano rispondere al telefono in diretta “Europa Europa” e vincevano un premio, in lire.

Trentacinque anni dopo sembriamo impotenti, schiacciati tra Putin e Trump, con una guerra dentro, destre ovunque, saluti nazi, motoseghe. Eppure proprio oggi dovremmo rispondere davvero Europa Europa, ci riusciremo? Ne parliamo nella nuova puntata di SkyTg25 proprio con Elisabetta Gardini, e poi con Emma Bonino, Germano Dottori e il prof Giuseppe Bettoni.