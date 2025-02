Il Pontefice "non è in pericolo di vita", hanno precisato i sanitari che lo hanno in cura dopo il ricovero causato da una polmonite bilaterale. Bergoglio "non è allettato, non è attaccato ai macchinari, mantiene il suo buonumore e ha sempre voluto che dicessimo la verità", hanno aggiunto

Il Papa “non è fuori pericolo, ma adesso non è in pericolo di vita”. È questo il messaggio che i medici che hanno in cura il Santo Padre al Gemelli hanno consegnato ai giornalisti nell'ultimo aggiornamento sulle condizioni di salute del Pontefice. Bergoglio "non è allettato, non è attaccato ai macchinari, mantiene il suo buonumore e ha sempre voluto che dicessimo la verità", hanno aggiunto i medici. Rimarrà ricoverato "almeno tutta la prossima settimana", hanno spiegato ancora. La Sala stampa vaticana in mattinata aveva fatto sapere che l'ultima notte è "trascorsa bene" per Papa Francesco, colpito da una polmonite bilaterale emersa in seguito alle complicanze di un’infezione polimicrobica.