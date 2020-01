Capodanno cinese, nel mondo si festeggia l'inizio dell'anno del Topo. FOTO

Le comunità cinesi di tutto il mondo hanno dato il via ai festeggiamenti per il Capodanno Cinese 2020, che quest'anno ricorre il 25 gennaio. Si dice addio all'anno del Maiale per entrare in quello del Topo, secondo l'oroscopo cinese che si articola in un ciclo di 12 anni (nella foto, una fedele in preghiera in Indonesia)