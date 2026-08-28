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Al Roland Garros, la prima partita delle presidenziali francesi

Veronica Gennari

Veronica Gennari

©Getty

Nel tempio del tennis parigino, si è svolto il primo dibattito pubblico dei candidati alle presidenziali francesi. Davanti agli imprenditori, i candidati hanno parlato soprattutto di economia, ma Europa e immigrazione sono scesi in campo. Con una rosa di 29 candidati, la corsa alle presidenziali resta aperta

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