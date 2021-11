Thanksgiving, cos'è e perché si festeggia il Giorno del Ringraziamento

Nata a metà del XVII secolo, in Nord America è considerata una delle feste più sentite e si trascorre in famiglia servendo a tavola il tradizionale tacchino. Negli Stati Uniti cade il quarto giovedì di novembre, mentre in Canada il secondo lunedì di ottobre

Il Giorno del Ringraziamento, in inglese Thanksgiving Day, è una delle feste più amate in Nord America. Fatta risalire alla metà del XVII secolo, la ricorrenza oggi ha perso gran parte dei significati cristiani delle origini ed è diventata l'occasione per le famiglie statunitensi e canadesi per riunirsi e ringraziare per ciò che si ha. La festa cade tradizionalmente il quarto giovedì di novembre negli Stati Uniti, e il secondo lunedì di ottobre in Canada. Quest'anno negli Usa verrà celebrato il 25 novembre e come sempre non potrà mancare sulle tavole il popolare tacchino ripieno.

Inaugurato dai colonizzatori, nel corso dei secoli il Giorno del Ringraziamento è stato spesso protagonista di polemiche. La festa non è infatti particolarmente apprezzata dai nativi americani e da alcune minoranze che - come spiega Newsweek - la associano al ricordo della morte dei loro antenati. Per questo motivo, in alcuni gruppi, è stata istituita una giornata del lutto o "del non-ringraziamento" da opporre alla festa ufficiale.

Secondo la tradizione, il Giorno del Ringraziamento ha origine nel 1621 nella città di Plymouth, nel Massachusetts per volere dei Padri Pellegrini. Le prime documentazioni però risalgono a due anni più tardi, nel 1623, quando da diverse fonti risulta che il governatore della colonia fondata a Plymouth, William Bradford, istituì una giornata in cui tutti i membri della comunità dovevano rendere grazie a Dio per tutte le sue benedizioni.

Il tacchino

Il Giorno del Ringraziamento, secondo tradizione, va festeggiato in famiglia e possibilmente in casa, non al ristorante. Ogni famiglia per l'occasione prepara il classico tacchino ripieno che viene accompagnato da patate dolci, salsa di mirtilli, salsa gravy e torta di zucca. Il tacchino, come spiega Focus, è originario del continente americano ed era molto comune tra gli Aztechi che lo allevavano. Dopo la conquista europea l'animale fu portato nel Vecchio Continente dove prese velocemente piede, tanto che secoli dopo quando i Padri Pellegrini del Mayflower giunsero in Massachusetts lo portarono con loro dando inizio al suo consumo intensivo. Consumo che, nel corso degli anni, ha causato diverse polemiche da parte delle associazioni animaliste.



La Grazia presidenziale dei tacchini

Il Thanksgiving viene festeggiato anche alla Casa Bianca, dove dalla fine degli anni Ottanta ha preso piede la "cerimonia della grazia", ossia il presidente decide di salvare due tacchini. Il primo a decidere di non cucinare il tradizionale tacchino donato al presidente dalla National Turkey Federation fu John Fitzgerald Kennedy nel 1963, poi Ronald Reagan fu il primo a dare la grazia ai volatili, dando vita a una tradizione che i presidenti hanno poi continuato a seguire. Dal 1989 uno dei tacchini graziati apre la parata sulla Main Street di Disneyland, poi entrambi vengono trasferiti nel ranch di Frontierland, nel parco stesso. Nonostante alla parata partecipi solo un tacchino, ne vengono graziati due nell'eventualità che uno non riesca ad arrivare vivo alla parata. Dal 2003 i cittadini americani possono scegliere il nome dei tacchini votando sul sito della Casa Bianca: dopo il primo sondaggio furono battezzati Stars e Stripes (Stelle e Strisce), negli anni successivi Biscuit e Gravy (2004), Marshmallow e Yam (2005), Flyer e Fryer (2006), May e Flower (2007), Pumpkin e Pecan (2008), Courage e Carolina (2009), Apple e Cider (2010), Cobbler e Gobbler (2012), Popcorn e Caramel (2013), Mac e Cheese (2014), Honest e Abe (2015), Tater e Tot (2016), Drumstick e Wishbone (2017), Peas e Carrots (2018), Bread e Butter (2019), Corn e Cob (2020), Peanut Butter e Jelly (2021).