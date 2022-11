Usa, Biden "grazia" i tacchini Chocolate e Chip per il Thanksgiving

Come da tradizione, il presidente americano ha "concesso la grazia" a due tacchini in una cerimonia alla Casa Bianca in vista della festa del Ringraziamento che si celebra negli Stati Uniti giovedì 24 novembre

Come da tradizione, il presidente americano Joe Biden ha "concesso la grazia" a due tacchini in una cerimonia alla Casa Bianca in vista della festa di Thanksgiving che si celebra negli Stati Uniti giovedì 24 novembre. Giovedì, milioni di tacchini saranno arrostiti nei forni per la festa del Ringraziamento in tutto il paese ma i due fortunati, Chocolate e Chip, prosegurianno la loro vita nel loro stato d'origine, alla North Carolina State University.