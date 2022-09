A luglio Sua Maestà si era presentata a sorpresa, insieme alla principessa Anna, all'apertura di un ospizio a Maidenghead. Era stata la sua ultima apparizione ufficiale in pubblico, dopo quelle legate al suo Giubileo di Platino e a qualche evento in Scozia a fine giugno. Qualche giorno prima della morte aveva incontrato Boris Johnson e Liz Truss per il passaggio di testimone alla guida del governo inglese

Lo scorso luglio la si era vista sorridente e composta come sempre. Insieme alla principessa Anna, la Regina Elisabetta si era presentata a sorpresa all’apertura di un ospizio a Maidenhead. È stata questa la sua ultima apparizione ufficiale in pubblico. Pochi giorni prima, al termine delle celebrazioni per il suo Giubileo di Platino, aveva partecipato a qualche cerimonia al Palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo, Scozia. Aveva partecipato alla parata della Compagnia reale degli Arceri Redendo. Da settimane si era ritirata nella residenza reale di Balmoral, sempre in Scozia, per le consuete vacanze estive. Lì, lo scorso 6 settembre, solo due giorni prima della sua morte, la Regina Elisabetta incontrava Boris Johnson e Liz Truss per il passaggio di testimone alla guida del governo inglese. Agli incontri - organizzati eccezionalmente alla residenza reale di Balmoral - Sua Maestà era apparsa serena ma provata. Ai più attenti non era sfuggito un dettaglio. Non tanto il bastone che la aiutava a reggersi in piedi, ma la mano destra con cui aveva stretto quella di Truss, coperta da un ematoma nero (GLI AGGIORNAMENTI SULLA MORTE DELLA REGINA).