Perché Sarkozy è in carcere: le tappe del processo e la condanna

Introduzione

È iniziata oggi la detenzione dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, condannato a 5 anni di reclusione per associazione a delinquere, per aver provato a ottenere finanziamenti illeciti dal regime del dittatore libico Muammar Gheddafi durante la sua campagna elettorale del 2007. Alla pena, che Sarkozy dovrà scontare nel penitenziario La Santé di Parigi, si aggiungono anche una multa da 100 mila euro, l'ineleggibilità e l'interdizione dai diritti civili per cinque anni. “Hanno voluto farmi sparire e questo mi fa rinascere”, ha detto Sarkozy. È la prima volta nella storia che un presidente della Repubblica francese viene incarcerato.

Ma come si è arriviati alla condanna e alla pena da scontare in carcere? Ripercorriamo insieme tutte le tappe della vicenda e gli altri processi in cui è stato coinvolto l'ex presidente francese.