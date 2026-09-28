Oltre seicento persone sono accampate da due giorni alla Puerta del Sol di Madrid per protestare contro la crisi abitativa . Alla manifestazione che ha sfilato sabato per il centro della capitale spagnola hanno preso parte decine di migliaia di persone. Il movimento è organizzato dal Sindicato de las Inquilinas, per protestare contro l'emergenza abitativa in Spagna, che ha il volto dell'87enne Maricarmen Abascal, invalida sfrattata mercoledì dalla casa nel quartiere Retiro in cui ha vissuto per 7 decenni. "Resteremo qui per tutto il tempo necessario. Non ce ne andremo fino a quando non avremo soluzioni concrete", hanno assicurato. La signora Abascal è stata costretta a lasciare l’appartamento in cui viveva da 70 anni dopo che una società immobiliare aveva acquistato l’immobile e aumentato l’affitto del 275%, portandolo a 2.650 euro, secondo il sindacato. Il caso di questa ultraottantenne illustra in modo drammatico la crisi abitativa che colpisce la Spagna, dove gli affitti turistici di breve durata, come quelli di Airbnb, e i cosiddetti "fondi avvoltoio" sono accusati di far impennare i prezzi e ridurre l’offerta. In dieci anni, il prezzo medio al metro quadrato degli affitti nel Paese è quasi raddoppiato, raggiungendo ad agosto i 15,1 euro al m², secondo il portale immobiliare Idealista. Per quanto riguarda gli acquisti, il prezzo si attesta ormai a 2.355 euro al m², con un aumento di oltre il 50% nello stesso periodo, secondo i dati ufficiali.

Le reazioni

La signora Abascal, diventata un simbolo della crisi abitativa in Spagna, aveva esortato gli spagnoli a unirsi alla lotta in un videomessaggio pubblicato online poche ore prima della manifestazione di sabato. Il primo ministro socialista Pedro Sánchez le ha risposto domenica: "Ieri Maricarmen ha realizzato un video e ha chiesto al governo della Spagna, e in particolare a me, di presentare martedì prossimo un decreto-legge reale per iniziare ad alleviare la situazione di emergenza abitativa che stanno vivendo milioni e milioni di spagnoli e spagnole. Maricarmen, ho un messaggio per te. Il governo sta lavorando senza sosta per presentare martedì prossimo il decreto-legge reale sulla casa. E chiedo ai gruppi parlamentari di fare un ultimo sforzo affinché venga approvato dal Parlamento nazionale", ha aggiunto Sanchez durante un comizio organizzato dal Partito socialista in vista delle prossime elezioni comunali e regionali, anch’esse previste nel 2027.

La solidarietà

Mercoledì, le immagini del suo sfratto hanno creato un proprio shock nel Paese e ha riportato in primo piano la crisi abitativa in Spagna, in vista delle elezioni legislative previste nel 2027. Il regista spagnolo Pedro Almodóvar ha fatto domenica una visita di solidarietà ai manifestanti. "È assolutamente insopportabile per la società spagnola dover affrontare questo problema un giorno in più. I responsabili politici devono risolverlo, perché sono loro a governarci", ha sottolineato all’emittente pubblica Tve.