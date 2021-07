Mandela Day, cos'è e perché si celebra il 18 luglio

Voluto dalle Nazioni Unite, il Nelson Mandela International Day cade nel giorno della nascita del primo presidente di colore del Sudafrica. Un’occasione per ricordare la sua vita dedicata alla lotta per la democrazia e contro la segregazione razziale e, dal 2015, anche per mantenere alta l’attenzione sul tema delle condizioni dei detenuti nelle carceri Condividi:

Si celebra il 18 luglio di ogni anno il Nelson Mandela International Day, o Mandela Day, istituito dalle Nazioni Unite nel 2009 in onore di Nelson Mandela (LA SUA STORIA), primo presidente di colore ed eletto democraticamente in Sudafrica nel 1994. Non solo: “Madiba” - soprannome di Mandela - è stato anche il volto della lotta al segregazionismo razziale e un simbolo di coraggio e resistenza, a partire dall’oppressione subìta come attivista fino ai 27 anni passati in carcere.

La risoluzione delle Nazioni Unite approfondimento Nelson Mandela Day: libri, film e canzoni per ricordarlo. FOTO Il Nelson Mandela International Day è stato istituito dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2009 con la Risoluzione A/RES/64/13, come riconoscimento del suo contributo alla lotta per la democrazia e alla promozione di una cultura di pace in tutto il mondo. La prima giornata mondiale è stata celebrata il 18 luglio 2010, un giorno che non è stato scelto casualmente: il 18 luglio 1918 Mandela nasceva nel villaggio di Mvezo a Umtata, allora parte della Provincia del Capo in Sudafrica.

Le “Nelson Mandela Rules” approfondimento Nelson Mandela Day: 10 cose da sapere su Madiba Qualche anno dopo, nel 2015, il Nelson Mandela International Day è diventato anche l’occasione per parlare dei diritti umani dei detenuti, promuovere condizioni migliori per chi è in carcere e riconoscere l’importanza di chi lavora nelle strutture detentive. La Risoluzione A/RES/70/175 del 2015 ha quindi adottato le cosiddette “Nelson Mandela Rules”, dedicate agli standard minimi che dovrebbero essere rispettati nelle carceri.

L’obiettivo del Mandela Day approfondimento Dalla lotta all'apartheid al Nobel per la Pace, chi era Nelson Mandela “Il 18 luglio di ogni anno vi invitiamo a celebrare il Nelson Mandela International Day facendo la differenza nelle vostre comunità - si legge sul sito delle Nazioni Unite - Tutti hanno la capacità e la responsabilità di cambiare il mondo in meglio! Il Mandela Day è l’occasione per tutti di agire e ispirare il cambiamento”. “Nelson Mandela ha dedicato la sua vita al servizio dell’umanità - spiegano ancora le Nazioni Unite - come avvocato per i diritti umani, prigioniero di coscienza, pacificatore internazionale e primo presidente eletto democraticamente per un Sudafrica libero”.