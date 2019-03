Chi era Lorenzo Orsetti, l’italiano ucciso dall’Isis in Siria

"Heval Tekosher", il “lottatore”: era questo il nome di battaglia di Lorenzo Orsetti, fiorentino, che lunedì 18 marzo 2019 l'Isis ha annunciato di aver ucciso sul campo di battaglia a Baghuz, nella Siria sud-orientale. Orsetti, nato a Firenze nel 1986, era da un anno e mezzo nel nord-est del Paese, dove combatteva come volontario al fianco delle milizie curde dell'Ypg, le Unità di protezione del popolo, contro i jihadisti. Erano in tutto "sei italiani, comprese due donne", come aveva raccontato lo scorso febbraio in un’intervista al sito Occhi della Guerra. "Al momento non prevedo di rientrare, ma se dovessero accusarmi di qualcosa rispondo che sono fiero di quello che sto facendo in Siria. Sono pronto ad assumermi le eventuali conseguenze", diceva Orsetti riguardo alla possibilità di finire nel mirino degli inquirenti una volta tornato in Italia.

“È una battaglia di civiltà”

Nell'intervista, Orsetti veniva mostrato anche in foto, con indosso una tuta mimetica e con accanto un kalashnikov. Veniva descritto come un "anarchico" che "combatte da un anno e mezzo contro i turchi e le bandiere nere" dell'Isis. La lotta contro i jihadisti dello Stato islamico Orsetti la definiva "dura", aggiungendo che "un paio di volte sono quasi riusciti ad accerchiarci. Nel deserto hanno contrattaccato e travolto le nostre postazioni. Quando iniziano a morirti i tuoi compagni accanto, soprattutto per le mine e i cecchini, non lo dimentichi. Adesso molti miliziani stranieri si arrendono, ma spesso si sono fatti saltare in aria quando non avevano vie di scampo". "Lo Stato islamico - affermava - è un male assoluto. Questa è una battaglia di civiltà".

L’ultima intervista: “Stato islamico sconfitto a livello bellico”

Nell’ultima intervista, rilasciata l’11 marzo all’emittente Radio Ondarossa, aveva sostenuto che “a livello bellico lo Stato islamico è stato sconfitto”. "La situazione dei civili non è delle migliori - continuava Orsetti nell’intervista -, prima di tornare alle loro vite dovrà passare molto tempo. Nei campi profughi mancano cibo e acqua potabile, le città sono distrutte e piene di mine". Sempre parlando a Radio Ondarossa, Orsetti aveva denunciato i bombardamenti dei campi profughi da parte dell'esercito turco: "Assurdo continuare a dare soldi alla Turchia - diceva - visto l'uso che ne fa".

La madre: “Ha sempre voluto aiutare gli altri”

"È un bravo ragazzo. Ha sempre voluto aiutare gli altri", ha dichiarato la mamma di Lorenzo. "Noi eravamo contrari alla sua partenza, io non riesco più a dormire la notte, ma lui voleva aiutare questo popolo oppresso".