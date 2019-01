Torino, in Siria per combattere Isis: "Ypg merita rispetto"

"E' evidente che in Siria abbiamo ricevuto un addestramento militare. Ma questo ci rende socialmente pericolosi per la società? No - così Davide Grasso, uno dei cinque torinesi ad essersi unito alle milizie curde dell'Ypg e, per questo, oggetto di una richiesta di 'sorveglianza speciale' da parte della procura, commenta la decisione dei PM -. Forse dovremmo essere trattati con rispetto. Ma sicuramente devono essere trattate con rispetto le Ypg, le quali, combattendo contro l'Isis, hanno difeso anche le nostre città. La società ha un debito nei loro confronti", sottolinea Grasso, che ha incontrato oggi, sabato 5 gennaio, la stampa insieme a Fabrizio Maniero, anche lui destinatario del provvedimento dei pubblici ministeri.

"Non siamo terroristi"



"Prima di tutto - spiega ancora Grasso -, bisogna chiarire un aspetto: le Ypg non sono considerate formazioni terroristiche dalla comunità internazionale. Basti dire, per esempio, che durante l'avanzata su Raqqa erano sostenute dall'aviazione degli Stati Uniti. Voglio anche sottolineare che sono riuscite ad arrestare un estremista islamico, cittadino italiano, proprio mentre era in procinto di partire per l'Italia con propositi che non è difficile intuire". "Per tutte queste ragioni - afferma il combattente - noi non accettiamo di essere accostati alle persone che abbiamo combattuto".