Toronto, come ha fatto l'aereo a ribaltarsi? La dinamica

Introduzione

Come è possibile che un aereo di linea si ribalti durante l'atterraggio? È questa la domanda che ci si pone dopo l'incidente avvenuto all'aeroporto di Toronto, il 17 febbraio, quando un volo della Delta Airlines con a bordo 80 persone si è capovolto sulla pista una volta arrivato a destinazione. Non ci sono vittime e 18 passeggeri feriti sono stati trasportati in ospedale. Dal decollo, fino all’atterraggio, ecco cosa è successo e quali sono le possibili cause dell’incidente