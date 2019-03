Emmanuel Macron, 10 curiosità sul presidente francese (e sua moglie)

Classe 1977, Emmanuel Macron può vantare già una lunga carriera politica. Ministro dell’Economia sotto la presidenza Hollande, ha poi fondato un movimento politico, La Republique En Marche, con cui ha vinto le elezioni nel 2017: dal 7 maggio di quell’anno è il più giovane presidente della storia di Francia. Ecco una lista di dieci curiosità e fatti meno noti della vita del politico di Amiens. A cominciare dalla sua infanzia e dall’amore per Brigitte, la moglie da cui lo separano 24 anni di età (LA LORO FOTOSTORIA).

Le ripetizioni dalla nonna

Da bambino, finita scuola, Macron trascorreva ogni pomeriggio dalla nonna, di mestiere insegnante, a imparare la grammatica, la storia, la geografia, a leggere ad alta voce Molière e Racine, Mauriac e Giono. Lo racconta lui stesso nella sua autobiografia: “Per la nonna, la letteratura, la filosofia e i grandi autori contavano più di qualunque altra cosa. Era stato lo studio a cambiarle la vita”.

Il sogno da attore

Il presidente sognava di diventare attore. Un ex compagno di classe ha persino raccontato a Parisien Magazine che Macron aveva partecipato al casting per un film con protagonista Jean-Pierre Marielle (“Il grande Meaulnes”, “Tutte le mattine del mondo”). Non venne però selezionato.

Il fallito ingresso all’École Normale Supérieur

Appassionato di letteratura, provò a entrare all’École Normale Supérieure, l’università di eccellenza che forma una parte dell’élite francese sia in ambito umanistico sia in ambito scientifico. Macron però fallì il concorso per due volte. Poi decise di iscriversi a Filosofia presso l'Università Paris Ouest Nanterre La Défense. Qui divenne assistente del filosofo Paul Ricœur.

L’amore con Brigitte ostacolato dalla famiglia

Il 20 ottobre 2007 si è sposato con Brigitte Trogneux, che fu la sua professoressa ai tempi del liceo. Fra i due ci sono 24 anni di differenza e la relazione iniziò quando lui era appena sedicenne. I suoi genitori si opposero fin da subito al rapporto. Nel tentativo di ostacolarlo, decisero di inviare il figlio a studiare a Parigi, iscrivendolo al Lycée Henri-IV. Ma la storia continuò.

La promessa di nozze

Già a 17 anni promise a Brigitte di sposarla. Ma lei era ancora la moglie di André Louis Auzière. Solo nel 2006 Brigitte divorziò dal marito per convolare a nozze con l’allora 29enne Macron.

I sette nipotini di Brigitte

Brigitte ha tre figli dal precedente matrimonio, che a loro volta le hanno dato sette nipoti, con cui il presidente francese mantiene un buon rapporto. La figlia di Brigitte, Tiphaine (stretta collaboratice di Macron), ha dichiarato: “Non abbiamo nessun problema. Ha scelto mamma. Ha scelto noi. Siamo una famiglia”.

Il più giovane presidente della storia di Francia

Macron è stato il più giovane presidente della storia della Repubblica francese. Il 7 maggio 2017 ha vinto le elezioni al ballottaggio con Marine Le Pen, con il 66,1% di consensi, diventando così il 25esimo capo dell'Eliseo.

Vino a pranzo e a cena

Ama il vino rosso: il suo preferito è il Bordeaux. Tra i bianchi, invece, sceglie quelli di Borgogna. “Io bevo vino a pranzo e a cena”, ha rivelato in più occasioni.

Un mancato boxeur

Da ragazzo praticava il pugilato francese, senza però eccellere. È un grande appassionato di calcio e tennis.

Le pazze spese per il trucco

Nei primi tre mesi del suo mandato, fece scandalo la notizia delle sue folli spese per il make up: in 100 giorni aveva speso 26mila euro soltanto per il trucco. Per la precisione, erano la somma del compenso per una visagista, una specialista della cura estetica del viso, e del costo dei cosmetici.