Capodanno ortodosso, quando si festeggia e in quali Paesi

Tutti gli Stati dove la religione principale è quella ortodossa festeggiano quindi oggi l’inizio di un nuovo anno, anche nel caso in cui a livello civile abbiano già adottato il calendario gregoriano. Si tratta soprattutto di Paesi dell’Europa orientale: Russia, Serbia, Moldavia, Bielorussia, Macedonia, Ucraina e Georgia. In via informale, il Capodanno ortodosso viene celebrato anche in alcune zone d’Israele.

Come viene festeggiato il Capodanno ortodosso

Nei Paesi dove il Capodanno ortodosso è festa nazionale, come la Serbia, le celebrazioni vanno avanti tra grandi eventi e fuochi d'artificio. Altrove, dove è ancora consuetudine festeggiarlo ma non è festa nazionale, lo si tratta più che altro come un momento di riflessione e un'occasione per stare in famiglia. Così è ad esempio in Russia, dove si celebra il "Vecchio anno nuovo" (Story Novo God). Ci si siede a tavola per una grande cena e di solito per lo scoccare della mezzanotte si va a una cerimonia religiosa, a cui segue il momento delle danze popolari. In Russia, chi festeggia il Capodanno ortodosso, invece che a Natale si scambia anche i regali in questa data.