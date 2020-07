1/15 ©Getty

La principessa reale Anna, sorella del principe Carlo, è l'unica figlia della Regina Elisabetta II e del principe Filippo. Nata a Londra il 15 agosto del 1950, si è distinta per il talento nell'equitazione e per la passione per la moda. È impegnata con oltre 200 organizzazioni di beneficenza e porta avanti diversi incarichi ufficiali per conto della corte britannica

