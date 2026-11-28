Un portavoce del dipartimento ha riferito che si è verificato "un tentativo di ottenere un accesso non autorizzato ai nostri sistemi". L'erogazione di sussidi e pensioni non ha subito interruzioni e, al momento, non vi è alcuna prova che dati personali siano stati compromessi

Il Dipartimento per il Lavoro e le Pensioni (Dwp) del governo britannico ha annunciato di avere subito un attacco informatico che ha reso non disponibili alcuni servizi. Un portavoce del dipartimento ha riferito che si è verificato "un tentativo di ottenere un accesso non autorizzato ai nostri sistemi", rilevato nella tarda serata di giovedì. L'episodio si inserisce in un contesto di crescente diffusione di attacchi e minacce informatiche a livello globale. "Il nostro team e alcuni esperti di sicurezza informatica stanno continuando a indagare sull'attacco ai sistemi del Dwp", ha affermato il portavoce.

Diversi servizi disattivati a scopo precauzionale

"In collaborazione con il National Cyber Security Centre e il Government Cyber Co-ordination Centre, stiamo lavorando per comprendere le cause di questo tentativo di accesso non autorizzato". A seguito dell'incidente, diversi servizi del Dwp sono stati disattivati a scopo precauzionale; alcuni risultavano ancora offline nella giornata di oggi. Il dipartimento ha assicurato che l'erogazione di sussidi e pensioni non ha subito interruzioni e ha precisato che, al momento, non vi è alcuna prova che dati personali siano stati compromessi.