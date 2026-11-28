Il capitano Bruno Rivas Zegarra, pilota dell'aeronautica militare peruviana ha perso la vita nell'incidente che ha coinvolto un elicottero Mi-17, precipitato durante una missione di recupero. Con lui altre sette vittime. L'unico sopravvissuto è il pilota, il comandante Enzo Espinoza Roque

Aveva partecipato al trasferimento di papa Leone XIV durante la visita in Perù, appena 13 giorni fa. Oggi ha perso la vita in un incidente aereo il capitano Bruno Rivas Zegarra, pilota dell'aeronautica militare peruviana (Fap), morto nello schianto di un elicottero Mi-17 il cui relitto è stato localizzato ieri nella zona di Sanabamba, nella regione di Ayacucho, nel Vraem, la valle dei fiumi Apurímac, Ene e Mantaro. Originario di Tambogrande, nella regione settentrionale di Piura, Rivas aveva fatto parte il 14 novembre dell'equipaggio di uno dei quattro elicotteri Mi-17 predisposti dalla Fap per il trasferimento del Pontefice e della sua delegazione da Chiclayo a Santa Cruz de Succhabamba, nella regione di Cajamarca.

L'elicottero precipitato durante una missione di recupero

La località era stata raggiunta da Leone XIV per celebrare una messa davanti a oltre 20mila fedeli. Il militare era copilota dell'elicottero precipitato impegnato in una missione per il recupero di una pattuglia militare e scomparso nella notte di giovedì 26 novembre. A bordo si trovavano nove persone: otto sono morte, tra cui Rivas. L'unico sopravvissuto è il pilota, il comandante Enzo Espinoza Roque, trasferito d'urgenza a Lima per ricevere cure mediche specialistiche. Tra le vittime figurano cinque membri dell'aeronautica e tre dell'esercito, compresi i tre militari che erano stati prelevati dalla pattuglia. Le cause dell'incidente sono oggetto di indagine.