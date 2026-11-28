Sarebbero almeno 21, secondo quanto riferito da alcuni testimoni e da un'organizzazione di soccorso, le vittime, di un attacco aereo compiuto dall'esercito birmano che ha colpito una sala per matrimoni in una zona di conflitto. Tre loro ci sarebbero anche cinque bambini. Si tratta dell'ultimo episodio con un elevato numero di vittime nella guerra civile che sta devastando il Paese. I video girati da un testimone - che l'Afp non è riuscita a verificare - mostravano vittime insanguinate che venivano trasportate per ricevere cure dopo l'attacco in un villaggio a Moe Bye, un'area al confine tra gli Stati di Shan e Karenni dove si trova un gran numero di sfollati interni.