Entrambi sono riusciti a salvarsi. La polizia ha diffuso il video come avvertimento sui pericoli delle mareggiate: poco prima l'uomo era stato multato e invitato dagli agenti a osservare il mare da una distanza di sicurezza

Paura a Cannon Beach, in Oregon, dove un uomo e il suo cane sono stati travolti da un'onda e trascinati in mare. Entrambi sono riusciti a salvarsi, anche grazie all'aiuto di alcuni passanti che hanno recuperato l'animale. La polizia ha diffuso il video come avvertimento sui pericoli delle mareggiate: appena due ore prima, l'uomo era stato multato e invitato dagli agenti a osservare il mare da una distanza di sicurezza.