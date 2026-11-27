Fallita in Norvegia la compagnia aerea low cost Norse Atlantic. La società ha dichiarato fallimento poche ore dopo la risoluzione, da parte dei suoi locatori, dei loro contratti di noleggio di aerei. "Il consiglio di amministrazione della Norse Atlantic Airways AS - si legge in un comunicato - ha preso la difficile decisione di dichiarare fallimento nonostante i notevoli sforzi compiuti dalla compagnia e dal gruppo per trovare una soluzione". Ad aggravare la situazione della compagnia aerea è stata l'impennata dei prezzi del cherosene legata alla guerra in Medio Oriente.

Cancellati tutti i voli

Diretta conseguenza del fallimento è stata la cancellazione di tutti i voli previsti per ieri e per oggi. "Siamo profondamente rammaricati per l'impatto che ciò comporta sui nostri passeggeri, sui nostri dipendenti e sui nostri partner", ha dichiarato la compagnia. Fondata nel 2021 e specializzata in voli a lungo raggio, Norse il 25 novembre aveva fatto sapere che la situazione finanziaria era "critica" e che era in corso una trattativa per ottenere un finanziamento a breve termine. Oggi, però, dopo essere stata informata della risoluzione dei contratti di leasing dell'intera flotta - composta da 12 Boeing 787 Dreamliner - la società non ha potuto fare altro che annunciare il fallimento.