​ In un'aula di Kiev la lezione finisce quando va via la corrente: si spengono le luci, il riscaldamento si ferma e i computer restano muti. A volte suona la sirena e le classi scendono nei rifugi sotterranei, ma senza elettricità lì sotto restano solo il buio e il freddo. A cambiare questa realtà in dieci istituti scolastici della capitale ucraina è ora una spedizione dall'Italia: dieci generatori diesel da 100 kW che garantiscono energia, calore e continuità didattica a 11.690 studenti, suddivisi in 358 classi dalle elementari al liceo.

​Luce per l’istruzione

È il risultato di "Luce per l'istruzione", missione umanitaria da 400mila euro nata dalla mobilitazione di 200 imprenditori italiani di OSA Community e Imprenditore Vero e realizzata sul campo da Onlus Mariana, tutte realtà fondate da Mirco Gasparotto. A far scattare l'iniziativa è stato Kostantin Zavinovski, imprenditore ucraino residente in Italia da oltre 25 anni. Dall'inizio del conflitto Zavinovski acquista e invia regolarmente generatori negli ospedali del suo Paese d'origine, ma nei mesi scorsi ha ricevuto una richiesta urgente dal distretto di Darnytskyi, sulla riva sinistra del Dnipro, dove i raid russi contro la centrale termoelettrica hanno lasciato al freddo oltre 1.100 palazzi tra cui dieci scuole. “Quando ho ricevuto la lettera ufficiale del Dipartimento dell'Istruzione con i nomi delle dieci scuole e il numero dei ragazzi rimasti al buio, ho capito che da solo non avrei potuto farcela”, racconta Zavinovski. “Ho coinvolto i colleghi imprenditori italiani e la risposta è stata straordinaria. Oggi quei generatori non alimentano solo le aule, ma anche i rifugi delle scuole che durante gli allarmi diventano punti di sicurezza per tutto il quartiere”.

