Secondo i servizi di emergenza delle Isole Baleari, si tratta della 'Med Emre', una petroliera battente bandiera maltese, che era in viaggio dal porto meridionale di Algeciras a Barcellona. Nell'incidente, un membro dell'equipaggio ha perso la vita e sei persone sono rimaste ferite lievemente

Una petroliera che trasportava fino a 7.000 tonnellate di gasolio è affondata al largo dell'isola spagnola di Ibiza, causando la morte di un membro dell'equipaggio. Secondo i servizi di emergenza delle Isole Baleari, si tratta della 'Med Emre', una petroliera battente bandiera maltese, che era in viaggio dal porto meridionale di Algeciras a Barcellona, a circa 25 miglia nautiche a nord-est della popolare isola turistica. Sei membri dell'equipaggio hanno riportato ferite lievi, in particolare ipotermia. Un'imbarcazione e un aereo del servizio di soccorso marittimo spagnolo Salvamento Maritimo sono stati inviati per valutare i possibili danni ambientali.

Si indaga sulle cause e le conseguenze dell'incidente

Le autorità non hanno ancora reso note le nazionalità dei membri dell'equipaggio né le cause del naufragio. Il governo regionale delle Isole Baleari sta raccogliendo informazioni sull'incidente e sulle sue potenziali conseguenze, compreso l'eventuale rischio di inquinamento da olio combustibile, prima di decidere su ulteriori provvedimenti. I servizi di soccorso marittimo spagnoli hanno inviato la "Clara Campoamor ", una nave specializzata nella risposta agli sversamenti di petrolio, e un aereo per sorvolare la zona.



Dai primi sopralluoghi nessuna traccia di contaminazione

Secondo i primi sopralluoghi, comunque, finora non sono state rilevate tracce di contaminazione nel tratto di mare interessato. Il ministero spagnolo della Transizione ecologica ha attivato in via precauzionale il piano di protezione del litorale, così da coordinare gli interventi di contenimento in caso di sversamento. Nell'ultimo sopralluogo, l'unità di soccorso Guardamar Talia non ha avvistato né detriti galleggianti né segni di inquinamento. E' partita una ricognizione aerea e all'Agenzia europea per la sicurezza marittima sono state chieste immagini satellitari

per i prossimi sette giorni. La Protezione civile spagnola ha inoltre chiesto l'attivazione del sistema europeo Copernicus per ottenere immagini e mappe della zona. Le Baleari hanno attivato il piano territoriale di protezione civile al livello zero per monitorare la situazione e intervenire in caso di effetti sulla costa o sull'ambiente marino. Il vicepremier Carlos Cuerpo si recherà in mattinata a Valencia per seguire il coordinamento delle operazioni.

Il disastro del 2002

Il peggior disastro ambientale marittimo in Spagna si è verificato nel 2002, quando la petroliera Prestige, battente bandiera delle Bahamas, è affondata al largo della costa nord-occidentale della Galizia, riversando decine di migliaia di tonnellate di olio combustibile pesante e inquinando centinaia di spiagge in Spagna e Francia.