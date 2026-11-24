L'architetto catalano avrebbe voluto destinare tutti i suoi beni, pari a 3.000 pesetas, e la sua residenza nel Park Guell (valutata all'epoca circa 45.000 pesetas) al finanziamento dei lavori di costruzione del monumento di Barcellona

Reso pubblico a cento anni dalla sua scomparsa il testamento dell'architetto catalano Antoni Gaudì: dal documento risulta che avrebbe voluto destinare tutti i suoi beni, pari a 3.000 pesetas, e la sua residenza nel Park Guell (valutata all'epoca circa 45.000 pesetas) al finanziamento dei lavori di costruzione della Sagrada Familia.

Il documento originario

Il documento, conservato nell'archivio storico dei protocolli notarili di Barcellona, è una copia del 1926 del testamento originale. Quest'ultimo era stato redatto nel 1911 a Puigcerdà, ma andò distrutto nel 1936, allo scoppio della guerra civile. La copia include un attestato delle ultime volontà firmato da Manuel Azana, all'epoca funzionario giudiziario, che un decennio più tardi sarebbe diventato presidente della Seconda Repubblica.

Informazioni pubbliche dopo cento anni

Secondo Josè Alberto Marin, decano del collegio notarile della Catalogna, tali documenti sono solitamente tutelati dal segreto professionale, che viene meno solo in casi di interesse pubblico superiore, come nel corso di indagini fiscali o giudiziarie. Tuttavia, dopo un secolo, essi vengono classificati come documenti storici e diventano consultabili dal pubblico. Così, a cento anni dalla morte si scopre che Gaudì nominò tre persone come "eredi di fiducia", una figura giuridica specifica del diritto successorio catalano, affinché gestissero il suo patrimonio: un architetto, un medico e un sacerdote legato alla Sagrada Familia. I tre si presentarono nello studio del notaio Luis Rufasta per procedere all'inventario testamentario.

Gli "eredi di fiducia"

Si trattava del reverendo Gil Pares i Vilasau, sacerdote e cappellano responsabile della Sagrada Familia (all'epoca in costruzione); del dottor Pere Santalo i Castellvì, medico e caro amico dell'architetto; e di Domènec Sugranes i Gras, architetto e devoto discepolo che, in seguito, avrebbe assunto la direzione dei lavori della basilica. Sugranes subentrò in qualità di sostituto testamentario di Francesc Berenguer i Mestres, stretto collaboratore di Gaudì, deceduto nel 1914. I tre eredi di fiducia dichiararono solennemente davanti a un notaio che era desiderio esplicito e riservato di Antoni Gaudì che tutti i suoi beni venissero venduti e che il ricavato fosse destinato a finanziare la costruzione della Sagrada Familia.

Disponibilità liquide e immobili

Le sue uniche disponibilità liquide consistevano in due conti bancari: un saldo di 1.870 pesetas su un conto corrente presso la filiale di Barcellona della Banca di Spagna e 1.121 pesetas su un conto di risparmio presso la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis. L'unico bene immobile censito era la sua residenza nel Park Guell, situata nell'ex comune di Gracia. Gli esecutori testamentari valutarono tale abitazione unifamiliare 45.000 pesetas ai fini della vendita; una cifra che, secondo le stime del collegio notarile, rappresentava un "patrimonio tipo" per l'epoca, equivalente a circa 150.000 euro odierni.

Attualmente è possibile consultare il documento nelle strutture del collegio notarile della Catalogna, che lo ha conservato fino a oggi all'interno dell'archivio storico dei protocolli notarili di Barcellona.