Sui social circolano video che annunciano un blackout mondiale di tre giorni a partire dal 17 novembre. La notizia è falsa e nasce dall'accostamento di un test di emergenza negli Stati Uniti, delle raccomandazioni europee sulle 72 ore di autonomia e di una puntata dei Simpson

Un blackout di 72 ore in Italia e nel resto del mondo, con interruzioni dell'energia elettrica, di Internet e delle comunicazioni a partire dal 17 novembre 2026. È quanto sostengono numerosi video e messaggi diventati virali sui social. La notizia è però falsa: nessun governo o autorità competente ha annunciato un'interruzione programmata di questa portata. La bufala nasce dall'accostamento di informazioni reali ma scollegate tra loro, tra cui un test del sistema di allerta statunitense e le raccomandazioni dell'Unione europea sulla preparazione alle emergenze. A favorirne la diffusione hanno contribuito anche le notizie sui recenti attacchi informatici e il riferimento a una puntata dei Simpson che avrebbe previsto l'evento.

Blackout del 17 novembre, da dove nasce la fake news

Una delle origini della bufala è un test del sistema di allerta nazionale annunciato a settembre dalla Federal Communications Commission (FCC), l'agenzia statunitense che si occupa di telecomunicazioni. L'esercitazione, prevista proprio per il 17 novembre, consiste nell'interruzione delle trasmissioni radiofoniche e televisive negli Stati Uniti, sostituite per circa un minuto da un messaggio di emergenza.

Si tratta di una verifica del funzionamento del sistema di allerta e non comporta alcuna interruzione dell'energia elettrica o di Internet. Sui social, tuttavia, la notizia è stata reinterpretata come il segnale di un imminente blackout mondiale.

Perché si parla di un blackout di 72 ore

Un altro elemento che ha contribuito alla diffusione della bufala riguarda le raccomandazioni dell'Unione europea sulla preparazione alle emergenze. Il 30 ottobre la Commissione europea ha pubblicato un documento con le linee guida per rendere la popolazione autosufficiente per almeno 72 ore in caso di crisi.

Le indicazioni, rivolte ai governi degli Stati membri, riguardano la disponibilità di beni essenziali e l'organizzazione delle risposte a possibili emergenze, comprese le interruzioni delle comunicazioni, i blackout e gli attacchi informatici alle infrastrutture.

Il riferimento alle 72 ore è stato però ripreso da alcuni contenuti online e trasformato nella presunta durata dell'interruzione elettrica prevista per il 17 novembre. In realtà, le linee guida europee non fanno riferimento a quella data e non annunciano alcun blackout. Il piano, inoltre, era in preparazione da oltre un anno e non è collegato ai recenti episodi di attacchi informatici.

Gli attacchi informatici e le teorie sull'intelligenza artificiale

La diffusione della notizia falsa è stata favorita anche dalle preoccupazioni suscitate da diversi episodi avvenuti nelle ultime settimane. Tra questi, gli attacchi informatici ai sistemi dei supermercati in alcuni Paesi europei, i falsi allarmi bomba rivolti a compagnie aeree e scuole, i malfunzionamenti dei servizi Microsoft e il blocco temporaneo dei voli negli Stati Uniti.

Eventi differenti e non collegati tra loro, che sono stati però interpretati da alcuni utenti come segnali di una possibile crisi informatica globale.

A queste notizie si sono aggiunte teorie secondo cui i governi potrebbero decidere di interrompere volontariamente elettricità e Internet per fermare un'intelligenza artificiale sfuggita al controllo umano. Come ricostruito dal sito di fact-checking Butac, l'ipotesi parte dall'idea che spegnere le infrastrutture informatiche possa bloccare un sistema di intelligenza artificiale incontrollabile. Una soluzione che, tuttavia, non sarebbe concretamente praticabile e per la quale non esiste alcun riscontro.

La puntata dei Simpson che avrebbe previsto il blackout

Un ruolo importante nella diffusione della bufala è stato svolto anche da una puntata dei Simpson, spesso citata nei video diventati virali sui social.

Si tratta del settimo episodio della 35esima stagione, trasmesso nel 2023. Nella storia Lisa Simpson, ormai adulta, racconta un blackout avvenuto anni prima nella cittadina immaginaria di Springfield. Sfogliando il suo diario, mostra che l'interruzione dell'elettricità era cominciata proprio il 17 novembre.

La coincidenza della data è stata interpretata da alcuni utenti come una previsione di quanto dovrebbe accadere nel 2026. La serie animata, del resto, è spesso associata a presunte anticipazioni di eventi reali, come la presidenza di Donald Trump, immaginata in un episodio del 2000. Nel caso del blackout, però, non esiste alcun collegamento tra la trama della puntata e un evento previsto per il 17 novembre 2026.

Cosa succederà davvero il 17 novembre

Per martedì 17 novembre non risulta annunciato alcun blackout generale in Italia, in Europa o nel resto del mondo. Negli Stati Uniti è previsto soltanto il test del sistema di allerta, che durerà circa un minuto e interesserà le trasmissioni radiofoniche e televisive.

Le raccomandazioni europee sulle 72 ore di autonomia restano valide come indicazioni generali di prevenzione, ma non sono collegate a un'interruzione programmata dei servizi.

La previsione di un blackout mondiale di tre giorni non trova quindi conferma nelle comunicazioni delle autorità competenti. È una notizia falsa costruita mettendo insieme eventi reali, interpretazioni fuorvianti e riferimenti alla cultura popolare, poi amplificati dalla diffusione sui social.